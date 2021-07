Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche, Dordogne Lecture « Inconnu à cette adresse » Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche

Dordogne

Lecture « Inconnu à cette adresse » Bassillac et Auberoche, 27 juillet 2021, Bassillac et Auberoche. Lecture « Inconnu à cette adresse » 2021-07-27 20:15:00 – 2021-07-27 La forêt Jardin littéraire de sculptures

Bassillac et Auberoche Dordogne Bassillac et Auberoche Mardi 27 juillet Soirées estivales au Jardin Littéraire de Sculptures à Blis et Born Lecture « Inconnu à cette adresse » par Didier Ballesta et Jean-Claude Sadoin Inspiré de faits réels, ce texte bouleversant ne laissera personne indifférent. Public : adulte

Tarif : 8 € Les spectacles auront lieu en plein air sous les chênes du Jardin de Sculptures. Les places étant limitées, il est impératif de réserver par téléphone au 06.15.32.21.32 Mardi 27 juillet Soirées estivales au Jardin Littéraire de Sculptures à Blis et Born Lecture « Inconnu à cette adresse » par Didier Ballesta et Jean-Claude Sadoin Inspiré de faits réels, ce texte bouleversant ne laissera personne indifférent. Public : adulte

Tarif : 8 € Les spectacles auront lieu en plein air sous les chênes du Jardin de Sculptures. Les places étant limitées, il est impératif de réserver par téléphone au 06.15.32.21.32 +33 6 15 32 21 32 Mardi 27 juillet Soirées estivales au Jardin Littéraire de Sculptures à Blis et Born Lecture « Inconnu à cette adresse » par Didier Ballesta et Jean-Claude Sadoin Inspiré de faits réels, ce texte bouleversant ne laissera personne indifférent. Public : adulte

Tarif : 8 € Les spectacles auront lieu en plein air sous les chênes du Jardin de Sculptures. Les places étant limitées, il est impératif de réserver par téléphone au 06.15.32.21.32 jardin litteraire dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche, Dordogne Autres Lieu Bassillac et Auberoche Adresse La forêt Jardin littéraire de sculptures Ville Bassillac et Auberoche lieuville 45.17161#0.92079