Musée Hector-Berlioz, le mercredi 22 décembre à 15:00

**Lecture et virgules musicales** ——————————— ### Mille et un contes fantastiques d’Orient et de Perse Petits et grands sont invités à succomber aux charmes de l’Orient avec des lectures de contes issus des soufis Iraniens et de Perse. _Par la Cie Bièvre et Mots Liers_

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre de l’exposition “Les Orientales de Berlioz”, découvrez des contes Iraniens et Perses. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:00:00

