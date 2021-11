Ger Ger Ger, Pyrénées-Atlantiques Lecture et spectacle de contes de Noël Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Lecture et spectacle de contes de Noël Ger, 4 décembre 2021

2021-12-04 10:30:00 – 2021-12-04 Place du Foyer Foyer rural

Ger Pyrénées-Atlantiques EUR 0 À 10h30 , lecture d'albums pour enfants

16h, spectacle de contes de Noël en papier découpé et ombres chinoises par Fabrice Mondéjar, illustrateur; dès 4 ans sur réservation. Entrée libre et gratuite

+33 5 59 33 46 10

