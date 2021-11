Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges LECTURE ET DÉDICACE DE MARIE F. HOULBRÈQUE Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

LECTURE ET DÉDICACE DE MARIE F. HOULBRÈQUE Dompaire, 1 décembre 2021, Dompaire. LECTURE ET DÉDICACE DE MARIE F. HOULBRÈQUE Maison des Associations 231 rue du Cimetière – Médiathèque Dompaire

2021-12-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-01 Maison des Associations 231 rue du Cimetière – Médiathèque

Dompaire Vosges Dompaire Lecture et dédicace de Marie F. Houlbrèque pour ses livres : Rosaline la petite gourmande – Noisette et la Mésange bleue

Marie F. Houlbrèque fera découvrir aux parents et aux enfants ses livres.

Médiathèque

Passe sanitaire obligatoire bibliotheque-dompaire@orange.fr +33 3 29 34 67 57 http://www.dompaire-harol.bibli.fr/ Médiathèque Dompaire

Maison des Associations 231 rue du Cimetière – Médiathèque Dompaire

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dompaire, Vosges Autres Lieu Dompaire Adresse Maison des Associations 231 rue du Cimetière - Médiathèque Ville Dompaire lieuville Maison des Associations 231 rue du Cimetière - Médiathèque Dompaire