Avranches Médiathèque d'Avranches Avranches, Manche [LECTURE] Café découverte Médiathèque d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

[LECTURE] Café découverte Médiathèque d’Avranches, 4 décembre 2021, Avranches. [LECTURE] Café découverte

Médiathèque d’Avranches, le samedi 4 décembre à 10:30 Dans le respect des consignes sanitaires.

Nouveautés coups de coeur jeunesse ! Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Médiathèque d'Avranches Adresse 11 place Saint-Gervais à Avranches Ville Avranches lieuville Médiathèque d'Avranches Avranches