Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Lectio divina – rencontre autour de la Parole de Dieu Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lectio divina – rencontre autour de la Parole de Dieu Église Saint-Gervais,Paris, 21 octobre 2021, Paris. Lectio divina – rencontre autour de la Parole de Dieu

du jeudi 21 octobre au jeudi 30 décembre à Église Saint-Gervais, Paris

Dans le prolongement des week-endsVivte Simplement Heureux nous vous invitons à jouv joindre à notre petit groupe de prière centré sur de la parole de Dieu tous les jeudis soirs à St Gervais (Paris, 4e) **Quoi ?** Une méditation partagée de l’évangile du dimanche à venir. **Comment ?** Selon la méthode de la lectio divina chère aux Fraternités Monastiques de Jérusalem. En bref, une façon simple et profonde de lire et laisser résonner la parole de Dieu en 4 temps pour lui rendre son tranchant dans nos vies. **Où ?** ⛪ Dans la salle Fra Angelico à l’entrée de l’église St Gervais, côté rue des Barres (n°13, métros Hôtel de Ville ou Pont Marie). **Quand ?** ?️Tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30 (les horaires seront peut être décalés vers 20h-21h). Possibilité d’un petit verre ou dîner dans la foulée pour ceux qui le souhaitent. **Pour qui ?** Tous ceux qui désirent découvrir et se nourrir de la parole de Dieu, où qu’ils en soient dans leur foi, sans aucune obligation d’engagement ! **Combien ?** Pour que nos échanges soient fructueux, en groupe de 8 à 10 personnes max accompagnées de temps en temps par un frère ou une sœur des Fraternités, selon leurs disponibilités. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, si vous désirez venir pensez à vous inscrire sur ce lien : ⏩[[http://urlr.me/YtL91](http://urlr.me/YtL91)](http://urlr.me/YtL91) N’hésitez pas à relayer au plus grand nombre cette proposition ! Dans la joie de nous réunir en son nom, et vous retrouver en sa divine Présence. Les jeudis soir à 19h30 Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T19:30:00 2021-10-21T20:30:00;2021-10-28T19:30:00 2021-10-28T20:30:00;2021-11-04T19:30:00 2021-11-04T20:30:00;2021-11-11T19:30:00 2021-11-11T20:30:00;2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T20:30:00;2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T20:30:00;2021-12-02T19:30:00 2021-12-02T20:30:00;2021-12-09T19:30:00 2021-12-09T20:30:00;2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T20:30:00;2021-12-23T19:30:00 2021-12-23T20:30:00;2021-12-30T19:30:00 2021-12-30T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais,Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Gervais,Paris Paris