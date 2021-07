Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges L’ÉCOLE EST FINIE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

L’ÉCOLE EST FINIE Mirecourt, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Mirecourt. L’ÉCOLE EST FINIE 2021-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-10 17:00:00 17:00:00 École Simone Veil 1 rue du Docteur Brahy

Mirecourt Vosges L’école est finie.

Rendez vous à l’école Simone Veil

Venez célébrer l’été et l’arrivée des grandes vacances en famille ou entre amis : mascottes, structures gonflables, géantes, toboggans, jeux, animations.

Goûter gratuit

Tout est réuni pour passer un joyeux moment. +33 3 29 37 01 01 http://www.mirecourt.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-01 par

