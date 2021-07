Séné Chèvrerie de Kerlébik Morbihan, Séné L’Ecole des femmes de Molière – Du théâtre près de chez vous ! Chèvrerie de Kerlébik Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Ici, une mise en scène dynamique et originale de l’Ecole des femmes, farce tragique et comique encore tellement d’actualité : Arnolphe veut se marier mais ne veut pas être cocu ! Considérant que, l’esprit pour une femme est une source d’émancipation bien trop risquée, il élève en secret une jeune fille achetée à l’âge de quatre ans qu’il destine à l’épouser. Maintenue à l’écart du monde extérieur, la jeune Agnès découvre toutefois que la vie vaut la peine d’être vécue en rencontrant le bel Horace, follement amoureux d’elle… Comédie sur la jeunesse et l’aspiration à l’avenir, l’École des Femmes est un souffle de vie dans un vieux monde en perdition.

Entrée libre

A l'image de Molière et de son théâtre itinérant des places de village, s'adressant à tout le monde, Grain de Sel accueille la caravane du Commun des Mortels en tournée à Séné.

