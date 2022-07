L’échappée du Col de la Loze by Thomas Voeckler Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie Les Allues Participez à la 4ème édition de L’échappée du Col de la Loze en présence de Thomas Voeckler ! Un week-end de vélo dans la vallée de Méribel et jusqu’au sommet du Col de la Loze. Départs chronométrés et montée découverte en VAE. contact@sportsmeribel.fr +33 4 79 00 50 90 https://www.club-des-sports-meribel.fr/ Méribel – Centre La Chaudanne Les Allues

