En complément de l’église fortifiée St Blaise d’Auzelles, rendez-vous dans ce hameau proche où les habitants ont restauré les fontaines. Découvrez avec eux le passé de ce village au fil de l’eau. Les habitants vous montreront leur travail de restauration de leur patrimoine local autour du thème de l’eau. Église Saint-Blaise Le bourg 63590 Auzelles Auzelles Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

