CENTRE HUIT, le samedi 11 décembre à 20:45

**L’Ensemble vocal Mélisande** (Direction Olivier Delafosse) présente le **voyage d’hiver de Schubert**, dans une version pour choeur, baryton solo et piano et des oeuvres de **Berlioz, Coley et Massenet.**

15 euros – lycéens, étudiants gratuit

2021-12-11T20:45:00 2021-12-11T22:15:00

