Linthal Haut-Rhin, Linthal Le voyage de la petite goutte d'eau

Le voyage de la petite goutte d'eau Linthal, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Linthal. Le voyage de la petite goutte d'eau 2021-07-28 14:00:00 – 2021-07-28 16:00:00

Linthal Haut-Rhin Linthal 0 EUR Balade intergénérationnelle au fil de l’eau sur le thème des usages et du cycle de l’eau, de moulin en canal, de fontaine en turbine, de canalisation en échelle à poissons… Rdv à 14h devant la mairie de Linthal, durée: 2 heures Accessible à tous publics à partir de 5 ans

Limite des réservations: la veille à midi +33 3389763234

dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

Linthal Adresse Ville Linthal lieuville 47.94878#7.12775