du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Studio *Duuu, Folie N4 dite « Observatoire »

Le voyage dans la Lune ———————- ▼ Descriptif ▼ La première ou dernière semaine de juillet, *Duuu propose, du lundi au vendredi, et pendant des séances de trois heures, un atelier bruitage destiné aux adolescents (12-15 ans), au studio de la Folie N4 dans le Parc de la Villette. À cette occasion, cet espace radiophonique se transformera en studio de bruitage pour étudier et bruiter le film de 14 minutes _Le voyage dans la Lune_ de Georges Méliès. Premier film de science-fiction réalisé en 1902, _Le voyage dans la Lune_ va propulser le cinéma dans un univers imaginaire et rêvé. George Méliès, ancien prestidigitateur, se révèle merveilleux inventeur de trucages et d’effets spéciaux, créant des illusions, des personnages féériques et fantastiques, dans un univers enchanté. Prenant la forme d’une expédition grotesque dans la Lune, ce film est aussi un moyen de repenser notre rapport à la technologie et à l’image filmée. L’objet de cet atelier est alors de réaliser une pièce radiophonique, se concentrant sur les bruits et les objets avec lesquels les acteur·ices interagissent. Autour de cette création sonore seront convoqués des moments musicaux, des essais sonores interactifs et du travail vocal. Les groupes participants seront ainsi invités à s’emparer du matériel sonore à disposition, à trouver collectivement des moyens de reproduire ou inventer l’intégralité des bruitages du film. Des lectures enregistrées accompagneront ce programme, afin d’étayer et d’alimenter la pièce sonore. Les participant·e·s auront à leur disposition des textes choisis en amont, ayant influencé Méliès lors de la réalisation du film (De la Terre à la Lune de Jules Vernes ou Les Premiers Hommes dans la Lune d’H.G. Wells par exemple). ▼ Informations pratiques ▼ Ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans. Inscription sur [[duuu.radio@gmail.com](mailto:duuu.radio@gmail.com)](mailto:duuu.radio@gmail.com). Studio *DUUU / La Villette Folie Observatoire (N4), Parc de la Villette, Paris 19e Métro ligne 7 – Porte de la Villette Métro ligne 5 – Porte de Pantin Tram T3b – Porte de la Villette – Cité des Sciences et de l’Industrie

Le voyage dans la Lune, une semaine d’atelier de bruitage menée par *Duuu à destination de jeunes adolescent.e.s ne pouvant partir en vacances.

Studio *Duuu,Folie N4 dite « Observatoire » 211 avenue Jean Jaurès – Parc de la Villette 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris



2021-07-26T11:00:00 2021-07-26T15:00:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T15:00:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T15:00:00;2021-07-29T11:00:00 2021-07-29T15:00:00;2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T15:00:00