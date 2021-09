Le Villages des Possibles par le Céhapi Montfort-sur-Meu, 25 septembre 2021, Montfort-sur-Meu.

Le Villages des Possibles par le Céhapi 2021-09-25 – 2021-09-25 Mail Renée Maurel Avant-Scène

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

L’association Cêhapi (Collectif d’Êtres Humains en Actions à Partager et à Inventer) en lien avec une quarantaine de partenaires, organise une nouvelle journée d’ateliers participatifs, animations, expositions, démonstrations… autour des enjeux de développement durable.

Cette événement intitulé « le village des possibles » aura lieu à Montfort le samedi 25 septembre de 10h à 18h, à l’avant-scène, mail Renée Maurel et cour du presbytère.

Au programme :

– Consommation responsable (marché, atelier, troc…)

– Ecologie et environnement (balades découverte, bouturage, rallye nature…)

– Climat et mobilités (jeu, animations, fresque, vélo éléctriques et vélo-cargo, répair-vélo…)

– Art et Culture (concerts, expo, fabrication d’instruments…)

– Economie Circulaire (repar’café, fabrication produits ménagers, compostage…)

– Inclusion et solidarité (atelier, projection débat…)

Plus d’information sur leur site internet : www.cehapi.org

