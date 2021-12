Chalette-sur-loing Place Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Le Village Gourmand ! Marché de Noël Châlette-sur-Loing Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing

Village des Saveurs : À la veille des fêtes : chocolats, thés, vins et alcools, miels, confiseries, bijoux, produits cosmétiques, décos, etc. Village des Associations : Nombreux stands d'associations solidaires et équitables. Animations : Déambulations des Croqueurs de pavés, randonnée de Noël avec la Randonnée chalettoise, concert de la chorale l'Air du temps, fanfares, Père-Noël.. Place Jean Jaurès Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T08:00:00 2021-12-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing Autres Lieu Place Jean Jaurès Adresse Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing lieuville Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing