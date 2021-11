Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Le village de Noël de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Le village de Noël de Saint-Quentin Saint-Quentin, 27 novembre 2021, Saint-Quentin. Le village de Noël de Saint-Quentin Saint-Quentin

2021-11-27 – 2021-12-31

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Le village de Noël de la ville de Saint-Quentin ouvre ses portes à partir du 27 novembre.

Village de Noël Créé en 1995, le Village de Noël prend place en décembre de chaque année sur la place de l’hôtel de ville et vous accueille dans une ambiance familiale, conviviale et chaleureuse. Village de Noël 2021

Pour cette 27ème édition, le Village de Noël revient dans sa forme complète !

Le chalet du Père Noël, les chalets commerçants, un chalet caritatif, la taverne, une place gourmande, des décorations féériques et des activités hivernales comme la patinoire ou encore le chalet d’activités, pour petits et grands vous attendent. Le tout sera agrémenté de spectacles et déambulations.

Ouverture : 7 jours/7 du lundi au dimanche

de 14h à 19h (lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche)

de 14h à 20h (vendredi, samedi)

Une nocturne festive (sous réserve) : Le samedi 18 décembre de 11h à 21h30

// Fermetures exceptionnelles à 17h, les 24 et 31 décembre

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Catégories d'évènement: Aisne, Saint-Quentin