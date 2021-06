Le Village de la Transition écologique- restitution des 6 mois d’assises Place de Loire,Orléans, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orléans.

Place de Loire, Orléans, le samedi 3 juillet à 14:00

Face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, les Assises de la Transition Écologique organisées par Orléans Métropole accélèrent le mouvement pour changer nos manières de faire et relever collectivement ce défi d’être un territoire plus durable, dynamique et résilient. Après 6 mois d’échanges et de réflexion : Samedi 3 juillet après-midi, réunissons-nous sur les bords de Loire à Orléans pour partager les résultats des Assises et discuter de notre action collective, dès maintenant et pour demain. Au programme : Découvrez le village de la transition autour des thèmes des Assises : alimentation et agriculture, mobilités, réduction des déchets et économie circulaire, eau et milieux aquatiques, ville durable, risque inondation, énergies renouvelables, rénovation énergétique, gouvernance et participation en faveur de la transition ! Nous y partageons les constats, enjeux et les solutions issues des Assises. Embarquez vos enfants dans la transition au travers d’animations et jeux spécialement imaginés pour eux, Laissons-nous inspirer par la musique de la fanfare étonnante « des Transformateurs acoustiques », par la fresque réalisée en live par l’artiste Boku et l’interpellation de « la Mére Boulard » accompagnée de ses papillon et libellule sur échasse.

accès libre, dans le respect des règles sanitaires

Place de Loire,Orléans Quai Chatelet, 45000 Orléans Orléans Loiret



