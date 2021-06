Saint-Hilaire Saint-Hilaire Haute-Garonne, Saint-Hilaire Le village au bord de la mer Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Hilaire

Le village au bord de la mer Saint-Hilaire, 15 août 2021-15 août 2021, Saint-Hilaire. Le village au bord de la mer

du dimanche 15 août au samedi 28 août à Saint-Hilaire

Un séjour de 6 jours et un séjour de 7 jours entre le 15 et le 28 août 2021 Le site est situé à quelque mètres de la plage et dispose d’un très large panel d’activités, et de possibilité de visite (marais salant, corniche vendéenne…). Au programme : Activité de découverte du milieu marin, randonnée pédestre, tir à l’arc, baignade, jeux de plage, pêche à pied Etc.

520 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Saint-Hilaire Saint-Hilaire Saint-Hilaire Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T08:30:00 2021-08-15T23:30:00;2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T23:30:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T23:30:00;2021-08-18T08:30:00 2021-08-18T23:30:00;2021-08-19T08:30:00 2021-08-19T23:30:00;2021-08-20T08:30:00 2021-08-20T23:30:00;2021-08-22T08:30:00 2021-08-22T23:30:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T23:30:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T23:30:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T23:30:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T23:30:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T23:30:00;2021-08-28T08:30:00 2021-08-28T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Hilaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Hilaire Adresse Saint-Hilaire Ville Saint-Hilaire lieuville Saint-Hilaire Saint-Hilaire