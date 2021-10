Le Vent Tourbillon Conservatoire de Roubaix, 20 mai 2022, Roubaix.

Le Vent Tourbillon

Conservatoire de Roubaix, le vendredi 20 mai 2022 à 20:00

Un spectacle musical ludique et facétieux d’une heure, autour d’une histoire simple et classique, qui éveille et sensibilise les enfants à la chaleur et à la palette musicale des instruments du quintette à vent. C’est classique mais pas sérieux !!! Texte et Chansons de Roger Landy Quintette à vent du Conservatoire de Roubaix Laurent Catrice, _Piano_ Valérie Dubus, _Contrebasse_ Brice Barois, _Batterie_ Edith Delmotte, _Chant et Récitant_

Entrée 4 euros

Conte musical de Claude Bolling

Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:30:00