Lac de Versein, le jeudi 22 juillet à 10:30

Le personnel des médiatèques vient à la rencontre des Villenavais, des histoires plein son vélo ! ————————————————————————————————- ### Un triporteur rempli de belles histoires sillonera les quartiers de la Ville. Pour un public de tous âges. Une simple couverture pour s’installer confortablement et le promeneur partagera un instant d’évasion…

Animation en accès libre – Évènements susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de la météo et de la réglementation en vigueur liée aux conditions sanitaires.

Retrouvons-nous autour d’une lecture publique Lac de Versein Chemin Gaston, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T12:00:00

