Festival du film des Villes Soeurs, “Mode, Costume et Cinéma” joa casino, 7 octobre 2021 18:30, Le Tréport. 7 – 10 octobre Sur place 2.5€ à 5€ Le Festival du Film des Villes Soeurs, Mode Costume et Cinéma, a l’honneur de vous présenter sa 4ème édition. Le Festival du Film des Villes Soeurs, Mode Costume et Cinéma, a l’honneur de vous présenter sa 4ème édition. L’objectif de cette édition ? Partager un maximum d’événements culturels ensemble à travers une thématique universelle après une année bien compliquée. Pour l’occasion, du 7 au 10 octobre sur la côte Normande et Picarde, une programmation de films et d’activités viendront donner un nouveau souffle à l’automne. Comme chaque année, ce festival dédié aux métiers du HMC (habillage, maquillage, coiffure) mettra à l’honneur 10 films internationaux ainsi que des événements pour souligner ces artisanats. Le public aura l’opportunité de participer à des débats, des ateliers de maquillage, des soirées inédites et symboles du festival. Pour cette édition des films Français, Espagnols, Islandais et Ukrainiens seront diffusés et des invités prestigieux seront conviés pour présenter leur film. Du côté des événements, notre défilé de mode haute-couture fera son retour ainsi que le bal costumé mais aussi un programme de courts-métrages en compétition et un Ciné-Kino représenteront les nouveautés de l’année ! joa casino esplanade louis aragon 76 76470 Le Tréport Seine-Maritime jeudi 7 octobre – 18h30 à 23h00

vendredi 8 octobre – 10h00 à 23h30

samedi 9 octobre – 10h00 à 23h30

dimanche 10 octobre – 10h00 à 23h30

