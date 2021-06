Longèves Famille Arnoux-Jolly Longèves, Vendée Le travail du sol Famille Arnoux-Jolly Longèves Catégories d’évènement: Longèves

Le travail du sol Famille Arnoux-Jolly, 19 juin 2021, Longèves.

Famille Arnoux-Jolly, le samedi 19 juin à 10:30

Constructeur de matériel agricole depuis 1802, Grégoire Besson conçoit et fabrique des charrues, outil à dents et outils à disques. La société présentera des produits innovants. Convaincus que les défis alimentaires du XXIe siècle ne pourront être résolus que par une préparation plus efficace et intelligente du sol, Grégoire Besson conçoit, produit et distribue des outils de préparation du sol pour les agriculteurs qui cultivent sur le long terme.

Famille Arnoux-Jolly 15 rue de la tête noire 85200 Longèves

2021-06-19T10:30:00 2021-06-19T19:00:00

