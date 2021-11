Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes Le tramway de l’emploi – Speed Jobdating Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le tramway de l’emploi – Speed Jobdating Nantes Centre et Quartiers, 8 décembre 2021, Nantes. 2021-12-08

Horaire : 09:30 15:00

Gratuit : non Pour les jeunes de la métropole nantaise.Objectif : Proposer des offres d’emploi et d’alternance aux jeunes de la métropole nantaise, notamment ceux issus des quartiers. Jobdating dans un tram à travers les quartiers de Nantes, sur la ligne 1, mercredi 8 décembre 2021 de 9h30 à 15hAvec trois points d’accueil avec barnum :- Station tramway Beaujoire- Station tramway Gare SNCF- Station tramway François Mitterand L’après jobdating : Invitation des jeunes demandeurs d’emploi ou étudiants à assister à un match de foot, handball ou volley. Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Centre et Quartiers Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Centre et Quartiers Nantes