Anduze Gard Anduze Gard 20 Anduze Sous réserve de l'arrêt du couvre-feu. Devant le succès connu par ce voyage et les places étant limitées, il est vivement recommandé d'acheter vos billets dès maintenant. Le train est accessible aux personnes à mobilité réduite. * Infos pratiques Rendez vous le Samedi 3 avril 2021 en Gare d'Anduze pour une Nuit Magique à toute VapeurDépart du Train à 20h et retour vers 22h Les wagons sont ouverts, pensez à vous couvrir Tarif Adulte : 20 € Tarif Enfant de 4 à 12 ans : 15 €- de 4 ans c'est gratuit Attention les invitations ne sont pas acceptées ce soir là. +33 4 66 60 59 00 http://www.citev.com/

