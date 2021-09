Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura, Salins-les-Bains Le Trail des 2 Salines Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains Jura EUR 0 34 Le Trail des 2 Salines relie par la Via Salina la Saline mère de Salins-les-Bains à la Saline Royale d’Arc-et-Senans en 30 kilomètres et 800m D+. Un tracé sportif et varié qui suit une bonne partie du tracé de l’ancien saumoduc (canalisation en bois qui acheminait l’eau salée de Salins-les-Bains vers Arc-et-Senans) entre les deux Salines, par les vallées de la Furieuse et de la Loue. Le Trail des 2 Salines:

Distance : 30.00 km

Dénivelé : 850 m Relais des Gabelous:

Distance : 30.00 km

Dénivelé : 850 m Rando des Gabelous:

Distance : 13.00 km

