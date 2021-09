Paris 8e Arrondissement Paris 8e Arrondissement Paris, PARIS 8E ARRONDISSEMENT Le Théorème de Narcisse. Jean-Michel Othoniel Paris 8e Arrondissement Paris 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

Le Théorème de Narcisse. Jean-Michel Othoniel 2021-09-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-01-02 18:00:00 18:00:00 Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Avenue Winston Churchill

Paris 8e Arrondissement Paris

Du 28 septembre 2021 au 2 janvier 2022, à l'invitation du Petit

Palais, l'artiste français contemporain Jean-Michel Othoniel investit la totalité du musée et son jardin.

