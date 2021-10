Le Temps des Histoires : zoom sur Anthony Browne Erquy, 29 octobre 2021, Erquy.

Le Temps des Histoires : zoom sur Anthony Browne Centre Socio Culturel le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy

2021-10-29 11:15:00 – 2021-10-29 Centre Socio Culturel le Blé en Herbe 1 rue Guérinet

Erquy Côtes d’Armor

Les bénévoles de Lire et Faire Lire à la bibliothèque municipale attendent les enfants (de 4 à 7 ans) pour découvrir des albums et partager des histoires sur un thème différent à chaque séance.

Sur inscription de préférence et gratuit.

+33 2 96 72 14 24 http://bibliotheque.ville-erquy.com/

