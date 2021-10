Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Le Temps des gamers Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le rendez-vous incontournable du Temps des Cerises revient avec du retro gaming, de la VR (à partir de 12 ans) et du couch gaming… Des tournois, pour une soirée 100 % Gamers ! L’occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis. **TOURNOI STREET FIGHTER** A partir de 12 ans Sélection le vendredi 3 décembre de 20h à 22h Tournoi le samedi 4 décembre de 20h à 22h Restauration possible sur place le vendredi soir avec le restaurant japonais Koedo Dozo.

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger Issy-les-Moulineaux

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T23:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T23:00:00

