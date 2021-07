Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns Le Temps des Familles : spectacle avec Anto et Numa Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Le Temps des Familles : spectacle avec Anto et Numa 2021-07-13 – 2021-07-13 Place du Gros Tilleul Grenette

Samoëns Haute-Savoie

Samoëns Haute-Savoie Un spectacle Tout fou, tout flamme, avec le grand magicien et jongleur Anto, qui voit le survolté Numa, se présenter face à lui pour perturber son spectacle ! pour un duel sur un rythme effréné. infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

