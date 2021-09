Valaurie Valaurie Drôme, Valaurie Le tango des étoiles errantes Valaurie Valaurie Catégories d’évènement: Drôme

Le tango des étoiles errantes Valaurie, 26 septembre 2021, Valaurie. Le tango des étoiles errantes 2021-09-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-26 18:30:00 18:30:00 rue Honorius Valentin La Salle

Valaurie Drôme Valaurie EUR La grande saga du tango yiddish, chantée, dansée et jouée par deux personnages : le Tango et le Musicien. contac@maison-de-la-tour.fr +33 4 75 96 01 29 http://maison-de-la-tour.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-19 par

