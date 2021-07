Bouguenais Piano'cktail Loire-Atlantique, Nantes Le syndrome de Pénélope – Compagnie NGC 25 – Saison Piano’cktail Piano’cktail Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le syndrome de Pénélope – Compagnie NGC 25 – Saison Piano'cktail Piano'cktail, 1 octobre 2021

20:00 21:00

9 € à 19 €
Elles sont huit danseuses, venues des quatre coins du monde. Elles tissent une danse puissante, un chemin vers la liberté.Reine d'Ythaque, Pénélope ruse pendant vingt ans pour échapper à ses prétendants, faisant et défaisant sa toile. Rebelle ou enchaînée ? Qui sont les Pénélopes aujourd'hui ? Françaises, équatorienne ou suédoise : elles dansent leur force et leur fragilité, leurs désirs et leurs paradoxes, leur rage d'exister face à l'absurdité. Un ballet de corps et de paroles, révolté, libérateur !Chorégraphie : Hervé Maigret assisté de Julie Cloarec-Michaud Avec Emilia Benitez, Liz Cherhal, Julie Cloarec-Michaud, Nathalie Licastro, Charlotta Öfverholm, Eléa Ha Minh Tay, Isabelle Teruel, Maeva Truchot Création musicale : Morvan Prat, Liz Cherhal Durée : 1h.Tout public. Piano'cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais

