Le Surf, je m'y mets avec Moliets Surf School, 18 avril 2021-18 avril 2021, Moliets-et-Maa.

EUR 25 25

Toues les mercredis et tous les dimanches du 11 avril au 30 Juin. C’est le printemps, il est temps de profiter de l’océan pour vous tout seul. Venez vous initier au Surf avec un moniteur diplômé de Moliets Surf School.

C'est le printemps, il est temps de profiter de l'océan pour vous tout seul. Venez vous initier au Surf avec un moniteur diplômé de Moliets Surf School.

Toues les mercredis et tous les dimanches du 11 avril au 30 Juin. +33 5 40 77 14 84

Toues les mercredis et tous les dimanches du 11 avril au 30 Juin. C’est le printemps, il est temps de profiter de l’océan pour vous tout seul. Venez vous initier au Surf avec un moniteur diplômé de Moliets Surf School.

Toues les mercredis et tous les dimanches du 11 avril au 30 Juin. Moliets Surf School-Moliets

