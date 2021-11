le Spote – Le Marché de Noël des créateurs Brest, 17 décembre 2021, Brest.

le Spote – Le Marché de Noël des créateurs 5 rue Algésiras 5 Rue Algésiras Brest

2021-12-17 14:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 5 rue Algésiras 5 Rue Algésiras

Brest Finistère

On connaissait le spote comme le site éphémère du graff à Brest.

Venez redécouvrir ce lieu et y trouver des cadeaux de noël originaux.

Après le succès rencontré cet été, (9 000 visiteurs et visiteuses), Le Spote, un projet de l’association 0.0 soutenu

par la ville de Brest, ouvre à nouveau ses portes dans les locaux mis à disposition par Poste-Immo. On y découvrira

les oeuvres de 30 artistes qui ont investi l’ancienne poste centrale. De nouvelles fresques seront aussi à découvrir

pour l’occasion puisque quelques artistes sont à nouveau invités à laisser des traces de leur passage.

Un marché des créateurs viendra enrichir le site pour des cadeaux décalés et artistiques.

Le Spote, 5 rue Algésiras

Vend. 17/12 – 14h-18h / Sam. 18/12 – 10h-20h / Dim. 19/12 -10h-18h

Le Spote est également ouvert les samedis 4 et 11/12 de 14h à 19h et les dimanches 5 et 12/12 de 11h à 14h.

Inscription visites guidées pour scolaires en semaine sur : lespotebrest@gmail.com

