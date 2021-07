Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, Sarthe LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Sablé-sur-Sarthe, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Sablé-sur-Sarthe. LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 2021-07-25 21:00:00 – 2021-07-25 22:30:00

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe La Houlala vous présente une histoire d’amour Shakespearienne dans un tourbillon de fantaisie, de merveilleux et d’humour, tel un songe au cœur d’une nuit d’été. Spectacle réalisé par La Houlala Compagnie et 10 jeunes, en apprentissage des arts du spectacle vivant.

TARIF : Au chapeau « Un besoin de respirer et de se laisser bercer par un songe, une douce nuit qui enveloppe de sa nappe étoilée les acteurs et le public dans un même ensemble. Ô nuit, libère-nous de nous-même, libère-nous de notre quotidien obstrué… » lahoulalacompagnie@gmail.com +33 2 43 95 80 04 http://lahoulala.fr/

