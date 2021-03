Le sexisme dans les médias : quelles solutions pour demain?, par la Médiathèque Jacques Demy En ligne – Médiathèque Jacques Demy, 6 mars 2021-6 mars 2021, Nantes.

Le sexisme dans les médias : quelles solutions pour demain?, par la Médiathèque Jacques Demy

En ligne – Médiathèque Jacques Demy, le samedi 6 mars à 17:30

Les médias traditionnels véhiculent encore aujourd’hui des clichés sexistes, creusant ainsi le fossé des inégalités de genre.

Cette table ronde s’intéressera aux initiatives médiatiques pour une plus juste représentation des femmes dans les médias, et pour une société plus égalitaire.

Un événement proposé par le magazine local Les Autres Possibles, avec Aurélie Bacheley, journaliste et animatrice d’ateliers de critique des médias, Marine Forestier, journaliste membre du collectif Prenons la Une, et Anne Baumstimler, formatrice égalité à Nantes.

Gratuit. Sur inscription via bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr. Nécessité d’utiliser un dispositif (smartphone, tablette, ordinateur) connecté à internet.

Cette table ronde s’intéressera aux initiatives médiatiques pour une plus juste représentation des femmes dans les médias. Avec Aurélie Bacheley, Marine Forestie et Anne Baumstimler

En ligne – Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la fosse, 44000 Nantes Nantes Centre Ville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T17:30:00 2021-03-06T19:00:00