Le semeur Delle, 3 novembre 2021, Delle.

Le semeur 2021-11-03 – 2021-11-03

Delle Territoire-de-Belfort Delle

EUR En plein cœur du Kamouraska au Québec, Patrice Fortier vit dans « La Société des plantes » où il préserve minutieusement, tel un copiste du Moyen-Âge, les semences végétales rares ou oubliées pour en faire des

variétés « anciennes du futur ». Patrice jardine en rêvant et transforme ses récoltes en projets artistiques. Au fil des saisons, par la patience de ses gestes, il nous transmet sa passion et ses connaissances tout en constituant sa banque de semences. Ces germes de vie iront pousserdans des milliers de jardins potagers à travers la planète.

Ode à la biodiversité végétale et à son patrimoine porté par un artistesemencier original et génétiquement motivé!

Séance en présence de la réalisatrice Julie Perron. Sur réservation en ligne

