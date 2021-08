Marseille le Silo Bouches-du-Rhône, Marseille LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT le Silo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit Le chef-d’œuvre de J.R.R. Tolkien en concert avec l’orchestre, la chorale et le Tolkien Ensemble sur la musique primée aux Oscars de Howard Shore, Annie Lennox, Enya et Ed Sheeran. Le monde fantastique des hobbits et des elfes du « Seigneur des Anneaux » de J.R.R. Tolkien se présente sous forme de concert au Cepac Silo le 18 Octobre 2021 avec orchestre symphonique et chorale. Lors d’une performance de deux heures, le monde légendaire des Hobbits prend vie dans un événement musical unique.

de 35 à 89€

♫♫♫ le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

