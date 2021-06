Le Sculpteur dans son atelier Musée Rodin – Villa des Brillants, 23 août 2021-23 août 2021, Meudon.

Le Sculpteur dans son atelier

du lundi 23 août au vendredi 29 octobre à Musée Rodin – Villa des Brillants

Dans le cadre du musée Rodin de Meudon, ouvert exceptionnellement pour cette occasion, les jeunes participants sont accueillis pour une journée complète autour de l’exploration de la vie et l’œuvre de Rodin, accompagnés par un artiste et une chargée d’action culturelle. La matinée sera entièrement consacrée à la découverte de l’atelier comme lieu de créations et de vie du sculpteur grâce à une visite ludique et interactive. Les enfants pourront saisir l’occasion de découvrir les jardins, la maison de Rodin, sa collection d’œuvres antiques puis la grande galerie des plâtres où ils seront invités à échanger entre eux mais aussi à poser leurs questions puis à dessiner pour expérimenter l’expression des corps élaborés par Rodin en deux dimensions. À l’issue de la pause déjeuner prise en commun, destinée à favoriser les échanges, la deuxième partie de la journée sera consacrée à une séance d’atelier de pratique artistique faisant écho à leur activité matinale. Au cours de la séance, chaque participant sera invité à se glisser dans la peau de Rodin pour envisager les différentes étapes de son processus de création si particulier. À partir de l’observation d’une œuvre de référence, les enfants s’approprieront le cheminement de l’artiste qui permet de mener à la concrétisation de son projet, depuis la commande jusqu’à la mise en espace. L’occasion d’avoir recours aux différentes techniques abordées par Rodin (modelage en terre, moulage à l’alginate, étude de drapés, conception d’armatures, …), constituera l’un des objectifs de cet atelier et permettra d’enrichir le vocabulaire plastique de chaque réalisation. À l’issue de la session, à la fin des vacances d’automne, une composition collective inspirée de l’atelier idéal de Rodin, sera installée au sein de la grande galerie des plâtres, dans un espace qui est spécialement consacré aux restitutions de projets d’éducation artistique et culturelle, en vis-à-vis des œuvres de Rodin. Chaque participant sera convié avec sa famille pour une découverte festive de cette restitution collective et des œuvres de Rodin.

Gratuit, Sur inscription

Cette activité permet aux jeunes de découvrir les collections du musée tout en se familiarisant avec la pratique artististique du modelage. Une restitution collective vient conclure l’activité.

Musée Rodin – Villa des Brillants 19 rue Auguste-Rodin, Meudon, 92190, Ile-de-France Meudon Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T16:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T16:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T16:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T16:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T16:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T16:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-10-29T16:30:00 2021-10-29T17:45:00