Le salon voyages & cultures pose ses valises à Versailles Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, samedi 30 mars 2024.

Le salon voyages & cultures pose ses valises à Versailles Versailles accueille le salon Voyages & Cultures au Tiers lieu de l’Ermitage. Venez découvrir une multitude de destinations, en France et à l’étranger, et préparez vos vacances de printemps et d’été. 30 et 31 mars Tiers-Lieu de l’Ermitage Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Plus de 60 exposants seront réunis : agences de voyages, offices de tourisme, tours opérateurs, croisiéristes, hébergeurs… Plus d’infos sur

Tiers-Lieu de l’Ermitage 23, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://salonbo2.wixsite.com/salonvoyagversailles/ »}]