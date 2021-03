Le rythme du langage, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tourouvre au Perche.

Le rythme du langage 2021-07-03 – 2021-07-03 Espace des arts En extérieur

Tourouvre au Perche Orne

Dans le cadre du projet « Le rythme du langage », l’association La Corne d’Or et Les Arts Improvisés organisent 1 concert en extérieur, avec des artistes centrafricains : des Pygmées Aka (chœurs) et des Banda Linda (orchestres de trompes).

Le concert sera agrémenté d’une balade en forêt avec les artistes français et centre africain. Horaires à venir.

Le projet « Le rythme du langage » s’inscrit dans le cadre de l’événement national porté par l’Institut Français « Africa 2020» et qui pour raisons sanitaires, a été reporté en 2021.

culturecommunication@lacornedor.fr +33 2 33 84 99 94 https://espacedesarts61.fr/

