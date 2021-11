Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou LE RÉVEILLON DE LA CHAISE ROUGE – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR 99 La chaise rouge vous a préparé un nouveau programme pour fêter le réveillon ensemble, dans la douceur et l’allégresse.

En mode cabaret, notre fine équipe orchestrera les réjouissances à coup de sketchs, de parodies, de chansons et de clowneries !

La chaise rouge vous a préparé un nouveau programme pour fêter le réveillon ensemble, dans la douceur et l'allégresse.

En mode cabaret, notre fine équipe orchestrera les réjouissances à coup de sketchs, de parodies, de chansons et de clowneries !

Notre équipe aux fourneaux s'entraîne déjà pour son numéro de « jonglage aux oeufs ultra frais » ! Venez faire la fête à l'occasion de la Saint-Sylvestre à la Chaise Rouge, le 31 décembre à 20h30. billetterie@lachaiserouge.fr +33 2 41 92 62 82 http://www.lachaiserouge.fr/

Notre équipe aux fourneaux s'entraîne déjà pour son numéro de « jonglage aux oeufs ultra frais » !

