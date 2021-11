Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Le Règne d’Ô Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Le Règne d’Ô Paimpol, 11 décembre 2021, Paimpol. Le Règne d’Ô Paimpol

2021-12-11 – 2021-12-11

Paimpol Côtes d’Armor Personnages féériques venus des abysses de la mer du Nord, ils vont vous surprendre avec leur grand cœur !!! Mi-hommes, mi-poissons : sauront-ils trouver de jolies petites sirènes ? Déambulations et animations dans les rues du centre-ville

15h, 16h15, 17h30 et 18h45 Paimpol

