Renaison Les Grands Murcins-Arcon Loire, Renaison Le rebouteux Les Grands Murcins-Arcon Renaison Catégories d’évènement: Loire

Renaison

Le rebouteux Les Grands Murcins-Arcon, 15 août 2021-15 août 2021, Renaison. Le rebouteux

Les Grands Murcins-Arcon, le dimanche 15 août à 15:00

Rebouteux, sorcier, gougnot, qui se cachait derrière ce personnage un peu marginal de nos campagnes ? Les enquêtes de Louis et Alice Taverne permettront d’en esquisser son portrait, de lever le voile sur ses pratiques, tout comme sur les objets qui lui étaient familiers et que vous pourrez découvrir

Gratuit

Rebouteux, sorcier, gougnot… Qui se cachait derrière ce personnage un peu marginal de nos campagnes ? Les Grands Murcins-Arcon 42370 Renaison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Renaison Autres Lieu Les Grands Murcins-Arcon Adresse 42370 Ville Renaison lieuville Les Grands Murcins-Arcon Renaison