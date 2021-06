LE RAP EST UNE MUSIQUE DE VIEUX Maison Folie Hospice d’Havré, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Tourcoing.

LE RAP EST UNE MUSIQUE DE VIEUX

le vendredi 9 juillet à Maison Folie Hospice d’Havré

James Brown, Jul, les pantalons patte d’éph, le black-out de 1977, Sylvia Robinson, Charles Aznavour,les grottes de Lascaux et Dr Dre. C’est quoi ce Bronx ?! Simplement quelques lieux et personnages que l’on croise dans cette odyssée ludique et pédagogique sur les traces du courant artistique majeur du dernier demi-siècle : le Hip Hop. « Le Rap Est Une Musique De Vieux » mêle narration, musique et vidéo, dans une forme iconoclaste proche des conférences gesticulées… avec du rap dedans. Destiné aux plus fins connaisseurs comme aux novices, le spectacle propose de décrypter les origines de cette musique, et d’apporter des éléments de réponse à ce paradoxe : le rap est à la fois une musique très méconnue, et la plus écoutée en France aujourd’hui.

Gratuit sur réservation

PETITES HISTOIRE(S) DU HIP HOP

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T11:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T15:00:00