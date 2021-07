Le Mans Le Mans 72000, Le Mans LE QUARTIER DE LA GARE ET SES ABORDS – FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

LE QUARTIER DE LA GARE ET SES ABORDS – FLÂNERIES MANCELLES 2021-09-16 – 2021-09-16 Office de Tourisme 16 Rue de l'Etoile

Le Mans 72000 Inaugurée en 1854, la gare est devenue une station incontournable sur la ligne Paris-Brest. Le quartier et ses abords ont pris des allures de grande ville afin de montrer la bonne santé économique et l’attractivité touristique de la ville. Du XIXème siècle jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les immeubles, les commerces et les bâtiments industriels firent de ce quartier, une vitrine incontournable pour attirer les voyageurs venant de Paris ou de la province. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Billetterie disponible à l’Office de Tourisme, 16 rue de l’Etoile. Tarif : 5€ / adulte

