LE PROBLÈME SPINOZA ——————- inspiré du roman d’Irvin Yalom ### Quand le spectacle vivant questionne notre identité … avec le soutien de la CAF, Caisse des Allocations Familiales, la DILCRAH, Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT et du CIPDR, Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation Le Théâtre de l’Estrade, la Municipalité de Saint-Maur-des-Fossés, les Lycées d’Arsonval, Condorcet et Gourdou Leseurre ont le plaisir de vous inviter à l’une des représentations théâtrales Le Problème Spinoza à la Mairie de Saint-Maur-des-Fossés en présence des élèves, suivi d’un débat animé par l’équipe artistique et les personnes ressources invitées. Horaires Jeudi 2 décembre 2021 à 10h30 et 14h30 Vendredi 3 décembre 2021 à 10h30 Durée 1h + Débat Lieu Salle des Fêtes – Mairie de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles de Gaulle, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Contact et Réservation Benoît Weiler – Directeur artistique de la compagnie Tél. : 06 22 36 89 30 / [[theatredelestrade@gmail.com](mailto:theatredelestrade@gmail.com)](mailto:theatredelestrade@gmail.com) La compagnie investie tout espace et le transforme en lieu de représentation théâtrale. Le Problème Spinoza est une oeuvre complète d’une heure associant plusieurs arts. Adaptée et mise en scène par le Théâtre de l’Estrade. Les questionnements et réflexions du public issus de la représentation font place au débat : un temps d’échange entre les élèves, les parents d’élèves, l’équipe artistique, la communauté éducative et les personnes ressources invitées. Equipe artistique Franck Borde, Geoffrey Dugas, Sébastien Dumont, Delphine Haber, BenoÎt Weiler ___ ### A propos du projet : Prévention – Radicalités – Citoyenneté – Théâtre Le Théâtre de l’Estrade propose une action ciblée sur le thème des radicalités chez les jeunes adultes à partir du théâtre en milieu scolaire. Ce projet permet : – d’apprendre la discussion : partage démocratique du pouvoir, – d’apprendre par la discussion : démarche socialisée de la co-construction du savoir, – d’apprendre à vivre ensemble par la discussion : respect d’autrui et éthique de la pensée. Penser, rêver, agir Le théâtre, spectacle vivant, est un outil privilégié qui permet une prise de conscience collective et individuelle. Il utilise l’action de création comme action d’éducation. Les lycéens et les étudiants vont peu au théâtre, aussi, dans ce projet, c’est bien le théâtre qui va à leur rencontre. Le lycée est, entre autres, le lieu de vie des adolescents et un lieu d’apprentissage et de construction de soi. Les enseignements et leurs professeurs deviennent de fait un « support » essentiel de l’acquisition des connaissances et de développement des compétences bio-psychosociales. Ils œuvrent pour le développement de l’adolescent et la réussite de son parcours scolaire et professionnel. Le lycée apparaît alors comme la pierre angulaire qui permet d’allier outil artistique et sujet de société. Les interventions s’articulent autour de trois axes : – Le Théâtre Forum et ses applications pratiques : exercices collectifs qui libèrent la parole et les corps et sollicitent la créativité. – La Dramaturgie sur le texte Le Problème Spinoza, exercices collectifs associant le texte, la parole et les corps avec les comédiens incarnant les personnages de la pièce. Texte qui met l’accent sur la notion de rationalité, contraire de fanatisme et croyance aveugle. – La Représentation théâtrale suivie du Débat en présence de l’équipe artistique et de personnes ressources.

