Le printemps s’invite en ville pour un après-midi festif ! Beauvais, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars, place Jeanne-Hachette, petits et grands sont conviés à Pâques Hachette pour célébrer le retour du printemps dans une ambiance conviviale et familiale.

Le samedi du week-end de Pâques, de 14h à 19h30, la place Jeanne-Hachette célèbre le printemps. Décoré et végétalisme aux couleurs de saison, le coeur de ville de Beauvais accueille ainsi Pâques Hachette, avec de nombreux ateliers et animations gratuits pour toute la famille.

Ateliers créatifs et nature

>> Fabrication de nichoirs et de mangeoires à oiseaux, de décorations de table et de pots

>> Création de paniers de fleurs, d’animaux et d’oeufs de Pâques

>> Jeux de l’oie et de pêche autour du recyclage animé par l’association Atout Vert

>> Grand jeu de société sur la prévention routière animal par la police municipale

Parcours de vélos

L’association Beauvélo propose des parcours à vélos pour les enfants, et la police municipale un circuit autour de la prévention routière.

Jeux à gogo

La Ludo Planète s’installe sur la place avec ses jeux en bois, à découvrir en famille.

Tombola

À l’occasion de Pâques Hachette, une grande tombola est également organisée avec de nombreux lots à gagner entrées en VIP pour le concert de l’été, places pour le spectacle de Malik Bentalha à l’Elispace, places pour le festival Rétro Games à l’Elispace, chèques cadeaux Beauvélo d’une valeur de 80 euros, goodies…

Pour participer à la tombola, les participants doivent obtenir un tampon sur leur passeport dans chacun des ateliers. Seuls les passeports avec tous les tampons seront validés pour le tirage au sort prévu à 19h (*).

INFOS PRATIQUE Pâques Hachette Place Jeanne-Hachette Beauvais- De 14h à 19h30 Gratuit et ouvert à tous 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 19:30:00

Place Jeanne Hachette

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

