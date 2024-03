Le Printemps des enfants au Potager des Princes Chantilly, samedi 30 mars 2024.

En 2024, le Potager des Princes se réinventent et proposent de nouvelles animations inspirées des fêtes traditionnelles Japonaises célébrées en l’honneur des enfants au printemps !

Au programme

> Chasse aux « Yokai » cachés dans les recoins du jardin.

Tous les jours

Cette année, nos jeunes visiteurs ne partiront pas à la traditionnelle chasse aux œufs. A la place, nos petits aventuriers devront retrouver les “yōkai” cachés dans les recoins du jardin ces créatures surnaturelles peuplent la culture japonaise depuis des temps immémoriaux. Ils sont souvent traduits par « démons ou fantômes » et existent en grande variété, allant du plus

effrayant au plus loufoque.

> La conférence ludique « Le jardinier parle aux enfants »

Tous les mercredis, samedis, dimanches à 16h00 et tous les jours pendant les vacances scolaires du 20 avril au 6 mai

Imaginez un jardinier expert, brouette remplie d’outils, de graines, de semis et même d’un vrai lapin et d’une poule ! Notre jardinier va vous expliquer tout ce qu’il y a à savoir sur les soins à apporter aux animaux de la ferme, leur alimentation, comment élever des poules et faire du compost, et même tester vos connaissances sur les cris des animaux ! Vous allez également découvrir les secrets de la nature et comment les plantes poussent. On vous promet un joyeux moment avec de nombreuses participations du public.

> Le Spectacle « Les fables du Potager »

Tous les samedis, dimanches à 16h30 et tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanche pendant les vacances scolaires du 20 avril au 6 mai

Au cœur du Potager des princes, nichés dans le théâtre de verdure, se cachent des animaux extraordinaires…. Ceux-ci se distinguent des poules, poney et autres paons du parc car ils sont doués de paroles ! Des animaux qui parlent ? Ça alors ! Venir découvrir les animaux de Monsieur La fontaine dans un spectacle mêlant humour et poésie. Deux comédiens professionnels vont, durant 30 minutes, provoquer des cascades de rires chez les plus petits comme les plus grands.

> La course de lapins

Tous les mercredis à 16h30 et tous les lundis, mardis et mercredis pendant les vacances scolaires du 20 avril au 6 mai

Célèbre course de lapin où les enfants vont devoir voter pour le meilleur d’entre eux ! Qui de Pétunia, Bégonia ou Pivoine remportera la course ?

La billetterie ferme à 17h et le Parc à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:00:00

17 Rue de la Faisanderie

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France contact@potagerdesprinces.com

L’événement Le Printemps des enfants au Potager des Princes Chantilly a été mis à jour le 2024-03-02 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme