Toulouse Centre d’animation Lalande Haute-Garonne, Toulouse Le Printemps de Lalande, 18ème édition Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Printemps de Lalande, 18ème édition Centre d’animation Lalande, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse. Le Printemps de Lalande, 18ème édition

le samedi 19 juin à Centre d’animation Lalande

Un moment festif, convivial et ludique pour célébrer l’arrivée du printemps ! ——————————————————————————- **À partir de 14 h :** jeux en bois en famille **À 17h :** spectacle familial Embrouillamini, suivi d’un intermède magique **À 19h :** « la Magie des etoiles », par le cirque de l’Extrême suivi d’un intermède magique **À 19h45 / 20h45 :** Pique-nique sorti du panier **À 20H45 :** concert « Astrolabe », avec Thierry Di Filippo et Mario da Silva (report festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain) ▲ Entrée libre dans la limite des places disponibles Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T00:00:00 2021-06-19T23:59:00;2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre d’animation Lalande Adresse 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Lalande Toulouse