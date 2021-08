Nantes Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique, Nantes Le prénom Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le prénom Théâtre 100 Noms, 8 octobre 2021, Nantes. 2021-10-08 Représentations du 1er octobre au 31 décembre 2021

Horaire : 20:15 22:00

Gratuit : non 12 € à 24 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à partir du 9 septembre 2021, à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 Tout public Représentations du 1er octobre au 31 décembre 2021 Comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière – Création du Théâtre 100 Noms.Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. Mise en scène : Clément Pouillot, assisté de Corentin Praud avec Julien Bourdel, Thomas Favre, Pierre-Louis Jozan, Margot Marie Ménéguz, Sophie Morin Durée : 1h45 Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Théâtre 100 Noms Nantes